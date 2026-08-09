"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On a un début de saison à mille à l'heure" : David Hubert savoure le réveil de l'Union Saint-Gilloise
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L'Union a démarré sa saison par une grosse victoire à Westerlo 1-5. Après le match, David Hubert est revenu sur les difficultés de la première mi-temps et la réaction de son équipe.

David Hubert peut être satisfait du résultat, beaucoup moins des 45 premières minutes. Pour son premier match de championnat cette saison, l'Union Saint-Gilloise s'est largement imposée à Westerlo 1-5. Un score qui ne raconte pas toute la soirée des Bruxellois, bousculés en début de rencontre avant de prendre le dessus après la pause.

Une première période à oublier pour les hommes de Hubert

"Si on voit la première mi-temps, il y a une meilleure façon de commencer ce championnat. Mais on a montré un tout autre visage en deuxième pour faire la différence et gagner. On avait du mal à faire notre jeu et réaliser des choses simples avec le ballon en première mi-temps. Mais je suis content de la réaction en deuxième et de notre victoire au final." via la Dernière Heure.

Premier but pour Norman Bassette dans son nouveau club

Menée après 13 minutes sur un but de Norman Bassette, l'Union a dû attendre la 28e pour répondre grâce à Promise David. Tout s'est débloqué en deuxième période. Raul Florucz a donné l'avantage aux Bruxellois. Mofokeng, Guilherme Smith et Darius Olaru ont marqué pour faire passer le score de 1-1 à 1-5. Les changements de Hubert ont beaucoup apporté.

"On a un groupe complet et il faut compter sur tout le monde. C'est bien pour la confiance que les remplaçants marquent aussi car cela montre qu'on met tout le monde dans le projet. C'est trois bons points pris à l'extérieur et nous nous concentrons sur la suite du championnat. On n'avait plus gagné ici depuis plus de deux ans, donc c'est vraiment bien ce qu'on a fait."

Un gros rendez-vous mardi pour les Unionistes

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L'Union n'aura pas beaucoup de temps pour profiter de cette victoire. Un nouveau rendez-vous attend les Bruxellois mardi en Norvège. "On tente de monter en puissance, mais on devra être à 100% pour le match de mardi. On a un début de saison à mille à l'heure en étant dans trois compétitions différentes si on compte la Supercoupe. Donc, je suis content de la prestation de mes joueurs aujourd'hui et on a le regard tourné vers mardi et la Norvège".

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