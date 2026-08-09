Un "nouveau Karetsas" à Genk ? Le club a repéré un très jeune talent

Genk a peut-être déjà trouvé le prochain Kos Karetsas. Les Limbourgeois suivent Christopher Fitanidis, un jeune talent qui a quelques points communs avec l'ancien joueur du club.

Cet été, le KRC Genk a vendu Kos Karetsas pour environ 35 millions d'euros au Borussia Dortmund. Une grosse vente pour le club limbourgeois, qui pense déjà à la suite. Genk pourrait tenter de faire venir Christopher Fitanidis, un jeune talent présenté comme un possible "Karetsas du futur".

Le jeune Gréco-Américain n'a que quinze ans, mais l'ailier a de solides références. Selon SDNA, il serait dans le viseur du KRC Genk, qui voudrait agir rapidement, même si cela s'annonce compliqué vu l'âge du joueur.

Le KRC Genk veut attirer un ailier de quinze ans

Les transferts vers l'étranger sont très encadrés pour les joueurs de moins de seize ans. Genk devra trouver une solution s'il veut faire venir Fitanidis cet été.

Fitanidis est également international avec les jeunes des États-Unis. Il a joué avec les U15 et pourrait continuer à gravir les échelons dans les différentes catégories de la Team USA.

Entre-temps, il a aussi accumulé du temps de jeu dans les divisions inférieures du football américain et il intéresse des équipes des catégories réserves liées à la MLS. Genk a tout intérêt à ne pas traîner.



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Sinon, il pourrait se retrouver dans le système américain et, via les universités et le circuit "college", finir par rejoindre la MLS. Et le jeune Gréco-Américain pourrait coûter bien plus cher que la bonne affaire qu'il représente aujourd'hui. Dimitri De Condé a, une nouvelle fois, du pain sur la planche.