"Pas d'ultimatums" : la RAAL répond fermement à ses supporters

La RAAL La Louvière a répondu aux critiques de ses supporters après l'annonce du boycott face à Zulte Waregem. Le club a expliqué son organisation sportive et demandé aux fans de respecter la direction.

La direction de la RAAL La Louvière a réagi au mécontentement de ses supporters après une réunion consacrée à la politique sportive, au recrutement, au prix des tickets et à la tribune visiteurs. Insatisfaits, les groupes de supporters officiels avaient décidé de boycotter la première mi-temps du match face à Zulte Waregem.

Pas de directeur sportif à La Louvière

Dans un long communiqué, la RAAL La Louvière a expliqué comment elle organise son recrutement. Le club n'a pas de directeur sportif à proprement parler. Il s'appuie sur une équipe de quatre personnes à temps plein : deux recruteurs vidéo, un analyste de données et un recruteur de terrain. Tous travaillent en étroite collaboration avec le staff technique.

Le président Curaba et le directeur général Turi gèrent le budget, avec Enzo Scifo dans son rôle de conseiller technique. La RAAL préfère répartir les responsabilités entre plusieurs personnes plutôt que de tout confier à un directeur sportif. Le club souhaite renforcer les liens avec son Academy.

"Le club a besoin de soutien, pas d'ultimatums"

La direction comprend la déception des supporters, mais leur demande de faire part de leurs critiques dans le respect et de manière constructive. "Dans une période difficile, le club a besoin de soutien, pas d'ultimatums", peut-on lire dans le communiqué.



Les départs de Verwilghen et Frutos avaient soulevé des questions sur l'organisation sportive du club, leurs postes n'ayant pas été remplacés à l'identique.