🎥 Neymar pète les plombs : expulsé, il s'en prend à l'entraîneur adverse

Neymar a été expulsé ce samedi pendant le match entre Santos et Bahia. Furieux, le Brésilien s'est emporté et a poussé l'entraîneur adverse.

Neymar a encore perdu son sang-froid au Brésil. Ce samedi, l'ancien joueur du Barça et du PSG a été expulsé lors du match entre Santos et Bahia, après plusieurs tensions avec Rodrigo Nestor. Déjà averti pour avoir envoyé le ballon vers son adversaire après un tacle, le Brésilien a reçu un deuxième carton jaune avant la pause.

Il avait adressé quelques mots à Nestor en cachant sa bouche avec sa main. Furieux de la décision de l'arbitre, Neymar s'est emporté. Plusieurs joueurs ont dû intervenir et l'attaquant a poussé l'entraîneur adverse.

Neymar s'est couvert la bouche

Le fait de se couvrir la bouche peut être sensible dans le cadre de la fameuse règle Vinicius, qui vise à lutter contre les propos discriminatoires dans le football. On ignore ce que Neymar a dit à Nestor.

🚨🚨| Neymar was SENT OFF for covering his mouth. 🟥 https://t.co/gELKFr3YgU — Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026

Neymar a eu du mal à contenir sa colère et a dû être retenu par les joueurs des deux équipes. Les images de la télévision brésilienne montrent qu'il pousse Rogério Ceni, l'entraîneur de Bahia, au milieu de la confusion. Le match s'est poursuivi sans la star de Santos.





La polémique se poursuit sur Instagram

Après la rencontre, Neymar a cherché la confrontation avec Nestor via Instagram. Il a reproché à son adversaire d'avoir attiré l'attention de l'arbitre sur sa bouche couverte et d'avoir provoqué son exclusion. L'attaquant a reconnu être allé trop loin dans sa réaction. Il s'est excusé pour son comportement excessif et a admis que le carton rouge était mérité.

Malgré l'incident, Santos a réussi à arracher un point. L'équipe a égalisé dans le temps additionnel, évitant la défaite.