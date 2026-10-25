Nicky Hayen à nouveau libre : des clubs belges pourraient passer à l'action en novembre

Nicky Hayen a été licencié par Burnley après une série de mauvais résultats. L'ancien entraîneur du Club de Bruges pourrait retrouver un poste en Belgique, où plusieurs clubs sont en difficulté.

Nicky Hayen se retrouve à nouveau sans club après son échec à Burnley. En quatorze matchs, il n'a remporté que deux matchs, avec une moyenne de 0,8 point par rencontre. La défaite 4-1 contre Lincoln City a précipité son départ.

Son palmarès est un atout pour le marché belge

Hayen pourrait trouver un club en Belgique, à condition de vouloir reprendre du service. Plusieurs clubs de Jupiler Pro League traversent une période difficile et pourraient changer d'entraîneur si les résultats ne s'améliorent pas.

La trêve internationale de novembre pourrait être le moment pour prendre une décision. Les entraîneurs concernés ont quelques matchs pour redresser la situation. En cas de départ, Hayen pourrait faire partie des candidats pour leur succéder.

Novembre pourrait être un tournant

Aucun club belge ne s'est encore concrètement manifesté pour Hayen. Mais son passage réussi au Club de Bruges pourrait lui permettre de retrouver un banc en Belgique.

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Certains clubs pourraient prendre une décision avant novembre. D'autres pourraient attendre la trêve internationale pour faire le point sur leur entraîneur.