Mike Penders écarté après sa grosse bourde avec Chelsea ? Xabi Alonso a tranché

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Mike Penders écarté après sa grosse bourde avec Chelsea ? Xabi Alonso a tranché
Photo: © photonews

Mike Penders a marqué contre son camp face à Tottenham 0-2. Malgré cette grosse erreur du gardien belge, Xabi Alonso a pris sa défense publiquement.

Mike Penders a commis une grosse erreur lors de la défaite de Chelsea face à Tottenham 0-2, samedi soir. Titularisé pour la première fois en Premier League à cause de la blessure d'Emiliano Martínez, le gardien belge de 21 ans s'est manqué à la 77e minute. Sur un corner de Tottenham, l'ancien joueur de Genk a mal jugé la trajectoire du ballon et l'a repoussé dans ses propres cages... Cette erreur lui a valu de nombreuses critiques après le match. Son entraîneur, Xabi Alonso, a refusé de l'accabler devant les médias.

Xabi Alonso protège Mike Penders

Après la rencontre, Alonso a été interrogé en conférence de presse sur la malheureuse bourde de son gardien. L'entraîneur espagnol s'est montré très compréhensif et a souligné que personne à Chelsea ne souhaitait tenir Penders responsable.

"Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Cela fait partie de notre travail de gérer les erreurs et de les surmonter. Cela vaut pour moi comme pour tout le monde", a déclaré Alonso. "Nous soutenons Mike, tout comme nous soutenons le reste de l'équipe. Il va apprendre de cela et voudra prouver qu'il peut faire mieux. Nous devons nous aussi montrer que nous pouvons faire mieux".

Une nouvelle chance pour le gardien belge

Peu après le but contre son camp de Penders, Cole Palmer a reçu son deuxième carton jaune, obligeant le club londonien à poursuivre à dix. Mathys Tel a porté le score à 0-2 en fin de match. Alonso a souligné sur le site officiel de Chelsea que toute l'équipe devait assumer la responsabilité de cette prestation décevante.

Lire aussi… "2/10" : un Diable Rouge se fait massacrer par la presse anglaise après ses débuts en Premier League
Penders pourrait avoir l'occasion de se reprendre. Chelsea affrontera Liverpool mercredi en League Cup et ne pourra pas compter sur Martínez pendant encore plusieurs semaines. L'ancien gardien de Genk aura l'opportunité de laisser derrière lui sa bourde.

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