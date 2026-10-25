Que s'est-il passé avec Vincent Kompany ? Les joueurs du Bayern s'inquiétaient bien avant son malaise

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Que s'est-il passé avec Vincent Kompany ? Les joueurs du Bayern s'inquiétaient bien avant son malaise
Photo: © photonews

Hospitalisé après s'être effondré à l'entraînement, Vincent Kompany inquiétait ses joueurs et son staff depuis plusieurs semaines à cause de son rythme de travail.

L'hospitalisation de Vincent Kompany a inquiété le Bayern Munich. L'entraîneur belge de 40 ans s'est effondré ce vendredi lors de l'entraînement de l'équipe réserve. Mais selon le journal allemand Bild, les joueurs et le staff s'inquiétaient pour sa santé depuis plusieurs semaines.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht ne dormirait pas assez, prendrait rarement le temps de manger correctement et consommerait beaucoup de café. Il aurait arrêté de faire du sport, faute de temps. Son emploi du temps très chargé préoccupait son entourage.

Kompany est allé jusqu'au bout

Kompany est connu comme un entraîneur ambitieux, qui souhaite s'impliquer dans pratiquement tous les aspects du club. Il est étroitement associé à l'extension du centre d'entraînement et à la planification des transferts. De plus, il passerait régulièrement une partie de ses nuits devant son ordinateur portable à analyser des matchs.

L'ancien Diable Rouge souffre d'une importante infection virale la semaine dernière, mais il a continué à se pousser. Après le match de Ligue des champions contre Arsenal, il avait reconnu avoir dépassé ses limites. "En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire. J'ai attrapé un gros virus, mais je n'ai pas écouté mon corps. Finalement, mon corps a dit que cela suffisait".

Le Bayern laisse tout le temps à Kompany

L'entraîneur adjoint Aaron Danks avait déjà expliqué qu'il était difficile de convaincre Kompany de prendre du repos. "Ce n'est pas facile de convaincre Vincent de se reposer. C'est un défi, car vous le connaissez en tant que personne", avait raconté l'Anglais.

Lire aussi… "Prends le temps pour redevenir toi-même" : le message fort d'un ancien Diable à Vincent Kompany

Kompany est pour l'instant hospitalisé, dans un état stable. Le Bayern Munich ne veut prendre aucun risque et laisse à son entraîneur tout le temps pour se rétablir. Le directeur sportif Max Eberl a précisé que son absence se compterait plus en semaines qu'en jours.

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