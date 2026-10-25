🎥 Après Penders, Lammens se rate aussi : Manchester United prend une claque, Liverpool bat Brighton

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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🎥 Après Penders, Lammens se rate aussi : Manchester United prend une claque, Liverpool bat Brighton
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Liverpool a battu Brighton 2-0 ce dimanche en Premier League. Manchester United a perdu 3-0 contre Bournemouth, avec une grosse erreur de Senne Lammens.

Après Mike Penders, un autre gardien belge a commis une grosse erreur en Premier League. Senne Lammens s'est manqué lors de la défaite de Manchester United contre Bournemouth 0-3.

Bournemouth a ouvert le score à Old Trafford grâce à Rayan, à la 38e minute. Cinq minutes plus tard, Marcus Tavernier a profité de l'erreur de Leny Yoro pour porter le score à 2-0. Manchester United était en grande difficulté à la pause. Youri Tielemans est sorti à la 46e minute, remplacé par Matheus Cunha. Le Diable Rouge a été mauvais.

L'erreur du 0-3

À la 71e minute, Lammens a mal jugé la situation et commis une erreur qui a permis à Evanilson de marquer le troisième but de Bournemouth. Manchester United affrontera Chelsea lors de la prochaine journée, mais Michael Carrick pourrait ne plus être l'entraîneur des Red Devils d'ici là.

Liverpool a confirmé sa bonne forme en battant Brighton 2-0, quelques jours après sa victoire contre Villarreal en Ligue des champions. Les Reds ont pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Pascal Gross. À la 21e minute, Bradley Barcola s'est battu pour récupérer le ballon avant de servir Alexander Isak, qui a doublé la mise. Liverpool menait 2-0 après 21 minutes. Maxim De Cuyper a disputé tout le match.

Avec cette victoire, Liverpool remonte à la quatrième place du classement. Les Reds recevront Arsenal lors de la prochaine journée. Brighton reste troisième et affrontera Manchester City.

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