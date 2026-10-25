🎥 Après Penders, Lammens se rate aussi : Manchester United prend une claque, Liverpool bat Brighton

Liverpool a battu Brighton 2-0 ce dimanche en Premier League. Manchester United a perdu 3-0 contre Bournemouth, avec une grosse erreur de Senne Lammens.

Après Mike Penders, un autre gardien belge a commis une grosse erreur en Premier League. Senne Lammens s'est manqué lors de la défaite de Manchester United contre Bournemouth 0-3.

Bournemouth a ouvert le score à Old Trafford grâce à Rayan, à la 38e minute. Cinq minutes plus tard, Marcus Tavernier a profité de l'erreur de Leny Yoro pour porter le score à 2-0. Manchester United était en grande difficulté à la pause. Youri Tielemans est sorti à la 46e minute, remplacé par Matheus Cunha. Le Diable Rouge a été mauvais.

L'erreur du 0-3

À la 71e minute, Lammens a mal jugé la situation et commis une erreur qui a permis à Evanilson de marquer le troisième but de Bournemouth. Manchester United affrontera Chelsea lors de la prochaine journée, mais Michael Carrick pourrait ne plus être l'entraîneur des Red Devils d'ici là.

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Liverpool a confirmé sa bonne forme en battant Brighton 2-0, quelques jours après sa victoire contre Villarreal en Ligue des champions. Les Reds ont pris l'avantage grâce à un but contre son camp de Pascal Gross. À la 21e minute, Bradley Barcola s'est battu pour récupérer le ballon avant de servir Alexander Isak, qui a doublé la mise. Liverpool menait 2-0 après 21 minutes. Maxim De Cuyper a disputé tout le match.





Avec cette victoire, Liverpool remonte à la quatrième place du classement. Les Reds recevront Arsenal lors de la prochaine journée. Brighton reste troisième et affrontera Manchester City.