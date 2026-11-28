La RAAL s'est offert sa première sous les ordres de Sven Vandenbroeck en allant s'imposer 0-2 à Westerlo. Mustapha Isah s'est mué en homme providentiel avec son doublé.

Après la déconvenue subie à Genk, la RAAL se présentait à Westerlo en ayant effectué quelques réglages. Et cela se remarquait dans sa composition : Sven Vandenbroeck a notamment laissé Wagane Faye, Mátyás Kovács et Elias Filet sur le banc.

Mehdi Boukamir a débuté comme titulaire, alors que Zsombor Gruber était chargé d'alimenter le duo Isah - Rousseau. Cela se matérialise avec un début de match intéressant, quelques centres dangereux et un premier arrêt pour Andreas Jungdal devant Courcoul.

© Photonews

Mais la première parade véritablement périlleuse, c'est Marcos Peano qui l'a effectuée sur une reprise de la tête d'Amando Lapage sur corner après dix minutes. Nouvel arrêt déterminant peu après le quart devant Shunsuke Saito, qui pensait pourtant l'avoir pris à contre-pied.

Westerlo peut s'en mordre les doigts

C'est ensuite Norman Bassette qui a mis la pression, mais sans forcer de penalty face à Shaquil Delos comme il le pensait, nécessitant tout de même la vérification du VAR. Résultat : 0-0 au repos malgré la domination campinoise.

Mais dès le retour des vestiaires, ce sont des Loups transfigurés qui ont fait plier le Kuipje. Jungdal a d'abord sorti le grand jeu sur un centre de Nolan Gillot dévié par Marius Courcoul, mais il ne pouvait rien sur la tête de Mustapha Isah, buteur retrouvé sur un ballon en retrait de Gruber (49e, 0-1).





Une deuxième mi-temps complètement différente

Sur sa lancée, la RAAL a continué à pousser, Nolan Gillot a notamment tenté sa chance en pleine course, avec moins de réussite. Groggy, Westerlo a mis du temps à réagir, Bassette étant le premier à remettre La Louvière sous pression, en vain.

Les Loups ont saisi leur chance en allant planter le 0-2 en contre. Et c'est encore Mustapha Isah, lancé par Elias Filet, qui s'en est chargé en crochetant parfaitement son adversaire (75e, 0-2).

La RAAL met la pression sur le ventre mou

Dos au mur, Westerlo y est allé avec l'énergie du désespoir et a fait mouche sur corner. Mais le but de Lucas Mbamba a été annulé (après une longue intervention du VAR) pour un hors-jeu au moment de la déviation au premier poteau.

Cette fois, il ne pouvait plus rien arriver à la RAAL : les hommes de Sven Vandenbroeck signent leur troisième victoire de la saison en championnat et prennent cinq points d'avance sur Courtrai, revenant à deux unités des cinq équipes à égalité que sont Malines, Zulte Waregem, l'Antwerp, le Cercle de Bruges et Saint-Trond.