Mpoku ou Amallah dans le rôle de Bastien? Michel Preud'homme donne la tendance

Si c'est Dimitri Lavalée qui avait été lancé durant le Clasico, Michel Preud'homme va pouvoir profiter du retour de suspension de son capitaine pour disposer d'une autre arme, plus offensive.

Selim Amallah avait vécu un petit creux, mais enchaîne pour le moment les actions décisives. Le néo-international marocain s'est offert des buts contre Arsenal et Anderlecht en l'espace de trois jours, ce qui est loin d'être insignifiant. Son bilan? Huit buts et trois assists. Il est, avec Gavory, la bonne pioche du mercato estival.

Son impact est de plus en plus important. Et s'il manque encore un peu de constance, il est l'un des meilleurs à son poste dans notre championnat. Pendant ce temps, Ianis Hagi, qui avait été envisagé puis attendu par les fans rouches, peine à s'installer dans le onze de Genk.

"Après son petit creux, Selim montre peut-être encore plus qu'en début de saison. Il a acquis de nouvelles choses et je suis content de son évolution", a commenté Michel Preud'homme ce mardi.

Je prends Polo en exemple

Le coach liégeois, qui le voit comme n°8 un jour, l'alignera-t-il à ce poste face à l'Antwerp? Ou plutôt Mpoku, très mature lors des dernières prestations d'importance? "Polo est un joueur qui sent bien où il doit être, soit plus bas, soit plus haut, plus à gauche ou plus à droite. Selim est lui plus jeune et doit encore apprendre plus à ce niveau."

Le capitaine devrait donc être associé à Cimirot derrière Amallah. "Je prends Polo en exemple en parlant à Selim", explique l'entraîneur. "Un meneur de jeu doit parfois être plus bas ou sur les côtés, mais lui a plus ce côté chien fou fort porté vers l'avant. Il pourrait déjà jouer en 8, mais devra alors avoir une grande discipline et devra certainement être souvent rappelé."

Quoiqu'il en soit, Michel Preud'homme devra encore se creuser les méninges samedi à Waasland-Beveren, puisque Selim Amallah sera suspendu pour abus de cartons jaunes. Mehdi Carcela purgera lui sa dernière des trois rencontres de suspension.