Le contrat de Bolat à l'Antwerp touche à sa fin : "Ils vont devoir se dépêcher"

Si le Great Old veut que Bolat continue d'enchaîner les clean sheets l'année prochaine, ils devront conclure un accord.

Et cet accord ne doit pas tarder à être trouvé, car le contrat de Sinan Bolat expire le 30 juin 2020. Le manager du gardien de but l'a également indiqué à Het Laatste Nieuws. "Ils doivent se dépêcher, car le mois prochain nous pourrons négocier librement avec d'autres clubs. Et s'il y a une offre que nous ne pouvons pas refuser...", a expliqué Baris Bolat, manager et frère de Sinan.

Une telle offre pourrait bien tomber sur la table, car Bolat est l'un des bastions du numéro 2 de la Pro League et est populaire en Turquie. "Là, les clubs le voient comme une opportunité. Il est libre, a un passeport turc, va à l'Euro et se porte bien."

Bien que l'agent de Bolat déclare également que le gardien de but se sent bien au Great Old. "Il est heureux de jouer ici et a toujours indiqué qu'il voulait rester", a conclu Baris Bolat.