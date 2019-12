Deux jeunes, pourtant présents en préparation, devraient quitter Anderlecht cet hiver

Anderlecht n'a pas pu offrir du temps de jeu à tous ses jeunes talents en cette première partie de saison. Certains vont donc aller en chercher ailleurs dès cet hiver.

Nous l'expliquions hier dans notre analyse du poste de back gauche au RSCA : Thierry Lutonda, s'il avait impressionné en préparation, n'a pas un profil correspondant aux besoins du club côté gauche. Trop offensif (et confronté à une concurrence confirmée plus haut sur le flanc), pas assez polyvalent, le jeune arrière gauche de 19 ans ne fait plus partie des sélections de Vercauteren. Kompany lui-même, qui avait apprécié le joueur lors du stage, ne l'appelait déjà plus.

Hotman El Kababri, lui, était titulaire lors du premier match face à Ostende et n'a pas convaincu ; il a également été reversé dans le noyau espoirs et ce malgré les problèmes vécus par Anderlecht aux deux postes de backs. Tous deux devraient donc chercher une solution cet hiver.

La Belgique pour El Kababri

D'après Sudpresse, El Kababri serait plutôt proche d'être prêté dans un autre club belge : Saint-Trond et Malines seraient sur le coup. Thierry Lutonda, lui, intéressait plusieurs clubs allemands l'été passé et aurait déjà pu partir à l'époque. Une solution devrait être trouvée rapidement pour les deux joueurs.