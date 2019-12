D'Onofrio : "Dieumerci Mbokani doit gagner le Soulier d'Or"

Dieumerci Mbokani peut-il remporter un second Soulier d'Or ?

L'attaquant congolais est meilleur buteur de Jupiler Pro League et est assez clairement le meilleur attaquant de notre championnat à l'heure actuelle. Mais Mbokani peut-il obtenir le Soulier d'Or, lui qui n'évolue ni chez le champion en titre, ni chez le leader de JPL ? "Pour moi, il n'y a pas de doute : il doit obtenir le Soulier d'Or", estime Lucien D'Onofrio dans Het Nieuwsblad. "Il est le grand favori après ce qu'il a montré en playoffs et ce qu'il montre cette saison".

Pour le directeur sportif de l'Antwerp, Dieumerci Mbokani est au-dessus du lot en Belgique. "Ce qu'il réalise sur le terrain, on le voit peu chez nous. L'intelligence, la vision du jeu, l'opportunisme devant le but ... C'est le meilleur joueur de notre championnat, on ne peut pas le nier".