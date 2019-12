Hannes Wolf ne se cache pas : "Anderlecht a été la meilleure équipe dans tous les domaines"

Si Genk a eu quelques occasions pour prendre les devants en première période, Hannes Wolf ne conteste absolument pas la supériorité d'Anderlecht ce soir.

"Anderlecht mérite amplement sa victoire", commence d’ailleurs le coach allemand. Genk était pourtant prêt à relever le défi bruxellois. "Ça paraît fou de dire ça, mais on a vraiment eu une bonne semaine, on a bien travaillé, l’équipe semblait prête, mais sur le terrain ça n’a pas été le cas".

"Anderlecht a vraiment fait un bon match"

Genk n’a pas fait illusion longtemps. "On a eu de la chance que ce soit encore 0-0 au repos. On a bien commencé. Mais, ensuite, Anderlecht a été la meilleure équipe dans tous les domaines. Ils nous ont mis sous pression et on n’a jamais trouvé les espaces pour créer du danger. Ils ont vraiment fait un bon match."

Et maintenant Eupen pour Genk

Mais Genk n’a pas le temps de se lamenter sur son sort ou sur l’occasion manquée au Parc Astrid. « On doit se préparer mentalement et physiquement pour le dernier match de l’année, contre Eupen jeudi prochain », conclut le coach des Limbourgeois.