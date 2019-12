Un Anderlechtois intéresse de nouveau l'Ajax d'Amsterdam

Le Diable Rouge réalise un très bon début de saison chez les Mauves.

Les chances qu'André Onana soit encore le gardien de l'Ajax d'Amsterdam la saison prochaine sont faibles voire nulles. En effet, l'international camerounais est dans le viseur de plusieurs cadors européens comme le Barça et le PSG entre autres. Le champion des Pays-Bas sait donc qu'il va devoir plancher pour lui trouver un successeur et celui-ci pourrait être Hendrik Van Crombrugge, comme le rapporte nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Le gardien d'Anderlecht intéressait déjà le club néerlandais en 2017 mais en tant que doublure. Dorénavant les Lanciers le voient comme le digne remplaçant d'Onana, ce qui pourrait tout changer. L'Ajax scrute intensivement Van Crombrugge depuis des mois et est convaincu de ses qualités. Néanmoins, le portier de 26 ans se sent bien à Anderlecht où il a encore un contrat jusqu'en 2023, mais pourra-t-il dire non à un club comme l'Ajax ?

Quoiqu'il en soit, un départ cet hiver est impossible comme l'avait confirmé Michael Verscheuren.