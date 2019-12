Le "Messi vietnamien" quitte Saint-Trond sans avoir réussi à percer

Il n'aura pas percé au Stayen : le "Messi vietnamien" Cong Phuong Nguyen quitte Saint-Trond six mois après son arrivée.

Son transfert à Saint-Trond n'aura finalement été qu'un coup marketing : Cong Phuong Nguyen (24 ans), l'une des plus grandes stars du football vietnamien, surnommé "le Messi Vietnamien" et arrivé auréolé de 2,5 millions de followers sur Instagram, quitte le STVV six mois après son arrivée l'été passé et avec un seul match disputé pour les Canaris.

Nguyen rentre au Vietnam, prêté au Hoang Anh Gia Lai FC où il évoluera à partir du 1er janvier, relaie Nieuwsblad.