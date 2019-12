La fin de l'eldorado chinois ? La Super League chinoise va imposer un plafond salarial aux étrangers

L'ère des départs de stars vers la Chine semble bientôt révolue : la Super League va mettre en place un plafond salarial nettement plus bas aux joueurs étrangers.

La Chinese Football Association a révélé ce mercredi de nouvelles règles financières pour tenter d'améliorer la santé de son football à l'avenir. La plus marquante est l'introduction d'un plafond salarial pour les joueurs de Super League chinoise : les locaux ne pourront pas gagner plus d'1,2 million d'euros et les étrangers pas plus de 3 millions d'euros. Quatre étrangers seront autorisés dans le onze de base (au lieu de trois actuellement).

Un salaire divisé par trois

Ces montants, qui n'incluent pas les divers bonus et primes, sont naturellement nettement inférieurs à ceux actuellement dépensés par les clubs chinois (qui se voient également limiter leurs dépenses totales à 140 millions d'euros et 60% de leurs gains) : actuellement, Marouane Fellaini, le mieux payé de nos Diables Rouges en Chine, touche entre 10 et 14,5 millions d'euros au Shandong Luneng ; Yannick Carrasco (Dalian Yifang) y touche environ 10 millions annuels, Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) entre 9 et 10 millions. Autrement dit : leur salaire passerait du simple au ... tiers.

Et ce n'est rien comparé aux montants touchés par Oscar (25 millions annuels) et Hulk (20 millions) au Shanghai SIPG ou à ce que touchait, au début de l'eldorado chinois, Carlos Tevez et ses 38 (!) millions annuels. Même en ajoutant des bonus aux 3 millions votés par la CFA, on imagine mal ces stars rester en Chine pour un salaire à ce point réduit ...