Leye défend Preud'homme : "Dès que Michel se lève, il prend une carte"

Malade pour sa 400e en Pro League, le coach liégeois a laissé son adjoint s'exprimer devant les médias ce jeudi.

Le Standard a essuyé une nouvelle défaite frustrante face à Gand. Les Liégeois ont eu les occasions, alors que les Buffalos ont pu s'en contenter de deux pour en mettre une au fond. "Ils ont frappé une fois en première mi-temps, une fois en deuxième et cette frappe de Kums sort de nulle part", constatait également Mbaye Leye. "Le but aurait pu tomber des deux côtés. Ce qui est dommage pour nous, c’est de ne pas concrétiser dans nos temps forts. En face, ils ont été efficaces quand il le fallait."

Il manque ensuite le second souffle pour pousser l'adversaire à la faute. "On a senti le manque de fraîcheur de nos joueurs, en plus de nos absents. Cette trêve va faire du bien à tous les joueurs. On a bien débuté notre saison, mais on a eu beaucoup de blessés et on a souffert un peu."

S'il n'était pas actif devant la presse, Michel Preud'homme a écopé d'un nouveau carton jaune, pour des gestes après le geste du bras de David dans son rectangle. "Quand les joueurs prennent des coups, la frustration monte. Et c’est pareil sur le banc. Je connais beaucoup d’entraîneurs qui sortent de leur zone et ne prennent jamais de carte. Michel, dès qu’il se lève, il en prend une. À un moment vous voulez quoi ? Qu’on l’attache sur le banc ? Il faut montrer un peu plus de respect pour quelqu’un qui a fait beaucoup pour le football belge."