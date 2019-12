Toujours pas de temps de jeu pour Ianis Hagi, un club veut le rapatrier

Quel est le souci avec le médian offensif roumain ? Considéré comme un grand joueur en devenir, il ne parvient pas à s'intégrer dans le collectif genkois, qui manque pourtant de créativité.

Face à Eupen ce jeudi, Ianis Hagi n’a pas décollé du banc. Une confirmation que ça ne roule pas encore pour le médian offensif à Genk. Si son bilan est tout de même de trois buts et quatre assists en championnat, il n’a été titulaire que six fois sur les 21 rencontres, avec un temps de jeu de 31 % par rapport au maxime possible. C’était encore moins bien sur la scène européenne avec un pourcentage qui descend à 26.

Celui qui aimerait profiter de cette situation se nomme Gigi Becali, le fantasque président du Steaua Bucarest. Selon DigiSport, le Roumain souhaite le rapatrier sous forme de prêt. Son club n’étant que troisième du championnat, obtenir l’ancien talent du Viitorul Constanta serait bénéfique, mais il y a malgré tout peu de chances que cela soit réalisable. Genk ne compte pas abandonner son joueur en chemin, et le papa Hagi ne laissera certainement pas son fiston renforcer un concurrent, lui qui dirige toujours Viitorul.