🎥 Les acteurs, dont Kums, commentent le magnifique but gantois : "Venu d'ailleurs"

Le Standard était proche de renouer avec une clean-sheet et de prendre un point qui n'aurait pas été une trop mauvaise affaire. Le médian prêté par Anderlecht en a décidé autrement.

Tout portait à croire que ce choc de la 21e journée allait se terminer sur un nul vierge, jusqu'à ce que Sven Kums décide d'envoyer une frappe imparable dans la lucarne de Bodart. Une frappe qui creuse l'écart entre les deux clubs, et qui aggrave surtout le bilan de fin d'année des Rouches.

"C'est un goal qui est sorti de nulle part", regrettait Mehdi Carcela. "Je ne sais même pas qui a marqué. Kums? Ah, oui on connaît sa qualité de frappe... mais il y a un facteur chance aussi. Ça doit faire un moment que ça ne lui était plus arrivé."

"C'était un but venu d'ailleurs. On le marque une fois l'an ce genre de but", souriait l'imposant défenseur Michaël Ngadeu. "C'était le moment idéal et c'était surtout inattendu, vraiment. Ça nous a soulagé et libéré. Chapeau à Sven."

Le plus beau jusqu'à présent

C'est en toute sobriété, à son image, que le petit médian a commenté ce bijou : "Je ne pense pas que j'ai déjà inscrit un plus beau but que celui-ci. Jusqu'à présent, c'est le plus joli. Ça va nous permettre de partir en vacances avec un bon sentiment. Ce sera Dubaï en famille de mon côté."

"J'avais un peu peur que le défenseur passe devant, donc je l'ai bloqué pour que Sven puisse armer sa frappe. Quand je l'ai vue partir, je me suis dit que ça, c'était caisse", commentait l'auteur de l'assist, Laurent Depoitre. L'attaquant avait bien fait de revenir en arrière.