Le FC Barcelone aurait tranché concernant Arturo Vidal

Le club blaugrana a vu l'international chilien porter plainte contre lui ces derniers jours. Le médian réclame divers bonus qui n'auraient pas été versés selon lui.

Arturo Vidal a porté plainte contre le FC Barcelone il y a quelques jours. Le milieu de terrain chilien réclame ainsi 2,4 millions d’euros correspondant à divers bonus qui n’auraient pas été versés par le Barça. Les dirigeants catalans considèrent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils estiment d’ailleurs qu’il s’agit d’une manœuvre pour forcer un départ en janvier. En effet, le médian serait dans le viseur de la Juventus et de l'Inter Milan.

Néanmoins, si la plainte de Vidal n’a pas forcément en Catalogne, Ernesto Valverde et Eric Abidal, le secrétaire technique, comptent toujours sur lui pour la deuxième partie de saison. Les deux hommes le considèrent comme un élément essentiel de l’équipe dans la lutte pour le titre en Liga et en Ligue des Champions et n’ont donc aucune intention de s’en séparer.