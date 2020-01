Mikel Arteta veut persuader Granit Xhaka de rester à Arsenal

Granit Xhaka n'est pas encore parti. Alors que son agent annonçait que le Suisse voulait rejoindre le Hertha Berlin, Mikel Arteta voudrait le faire changer d'avis.

Granit Xhaka a vécu des mois difficiles à Arsenal : en conflit avec ses supporters, le médian suisse a perdu son brassard de capitaine et Unai Emery l'avait même brièvement écarté du groupe. Résultat : cet hiver, Xhaka veut partir, et vite. Son agent affirmait ainsi que le joueur avait un accord avec le Hertha Berlin et voulait s'en aller.

Mais l'arrivée de Mikel Arteta pourrait tout changer. L'entraîneur espagnol voudrait convaincre Granit Xhaka de rester chez les Gunners. "J'espère qu'il ne partira pas ! Il a fait un très bon match contre Bournemouth, il était très concentré. Il est ensuite tombé malade et n'a donc pas été retenu contre Chelsea", a expliqué Arteta dans des propos relayés par Skysports.