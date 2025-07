Le Club de Bruges fait marche arrière et relance les négociations avec son joueur

Le Club de Bruges veut prolonger Bjorn Meijer. Son transfert raté à Feyenoord pourrait lui permettre de rester plus longtemps au Jan Breydel.

Feyenoord avait trouvé un accord avec le Club de Bruges pour un transfert d'un montant de six millions d’euros, plus des bonus. Bjorn Meijer avait réussi sa visite médicale et s’apprêtait à signer un contrat de quatre ans. Mais le deal a capoté.

La raison ? Le club de Rotterdam voulait un arrière gauche disponible immédiatement pour sa campagne de qualification de Ligue des champions. Mais Meijer était en vacances après l’Euro U21 et ne serait revenu que plus tard.

Pour le Club de Bruges, l’échec de ce transfert est l’occasion de le réintégrer. Le Néerlandais est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais le club veut anticiper en lui proposant une prolongation.

Les discussions avec Meijer devraient bientôt débuter. Bruges croit au potentiel du défenseur de 22 ans, arrivé en 2022 en provenance du FC Groningen et qui a disputé plus de 80 matchs avec les Blauw en Zwart.

Il faut voir si Meijer acceptera de rester au Club de Bruges. Après ce transfert raté, prolonger son contrat pourrait être la solution la plus logique pour les deux parties.