Retenez bien son nom : Genk prolonge l'un de ses plus grands talents

Le KRC Genk a prolongé le contrat du jeune Lucca Brughmans (17 ans), qui était très convoité. Il a prolongé jusqu'en 2028, soit l'extension la plus longue possible pour un mineur.

Lucca Brughmans (17 ans) est d'ores et déjà scruté à l'international : Vincent Kompany avait ainsi déjà personnellement pris ses renseignements auprès du joueur et espérait pouvoir le convaincre de rejoindre le Bayern Munich. Mais il n'en sera rien.

Brughmans vient en effet de signer une prolongation de contrat le liant au Racing Genk jusqu'en 2028. Il s'agit de la plus longue prolongation possible pour un joueur encore mineur, précise le club.

Dimitri De Condé, a déclaré sur le site officiel de Genk être très heureux de cette prolongation : "Nous sommes fiers que Lucca souhaite poursuivre son chemin avec nous. Il est sans aucun doute l'un des gardiens de but les plus prometteurs de sa génération. Il a des capacités physiques exceptionnelles ainsi que la maturité et la personnalité d'un gardien de haut niveau moderne".

Le numéro de Thibaut Courtois

"Le KRC Genk est ravi de prolonger un nouveau talent maison. Aux côtés de Tobias Lawal et Hendrik Van Crombrugge, Brughmans formera le groupe de gardiens de l'équipe première". Le club précise cependant que Brughmans devrait être le n°1 du Jong Genk.

"Dans les deux compétitions, Brughmans portera le numéro 28 la saison prochaine. Le même numéro que portait sa grande idole Thibaut Courtois à Genk", conclut le club limbourgeois.