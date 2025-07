Les deux promus ont préparé la D1A différemment : la RAAL et Zulte Waregem sont-ils prêts ?

La préparation des clubs promus en D1A est toujours intéressante à suivre, et elle s'est passée de façon assez différente à La Louvière et à Waregem. Paradoxalement, les champions semblent moins prêts que leur dauphin.

Transferts : la RAAL bien plus "offensive" que Zulte Waregem

Zulte Waregem a beau disposer de plus de moyens que la RAAL, et surtout avoir vendu l'un de ses piliers (Pape Bemba Diop) pour 7,5 millions d'euros, le club flandrien n'a pour autant pas été très actif sur le marché.

Sans compter la levée de l'option d'achat de Tobias Hedl prêté depuis janvier, Zulte n'a attiré que 4 joueurs, dont 2 semblent partis pour débuter la saison comme titulaires (le talent de Genk Thomas Claes et le gardien de Lokeren Brent Gabriël).

Pas vraiment de "game changer" ni de gros coup, donc. La RAAL, de son côté, n'a presque pas dépensé un euro... mais a réalisé 8 transferts cet été, en grande partie venus de France ou des équipes de jeunes d'autres clubs de D1A - auxquels on peut ajouter, et ce n'est pas rien, la levée de l'option de Mouhamed Belkheir.

On attendra beaucoup, notamment, d'Alexis Beka Beka, que Frédéric Taquin a désigné comme le joueur qui pourrait en surprendre plus d'un. On le sait, le Français revient de loin et d'un épisode tragique lors duquel il était passé tout proche de s'ôter la vie. Ce serait d'ores et déjà l'une des belles histoires de la saison 2025-2026.

Des résultats en dents de scie pour la RAAL comme pour Zulte

Du côté des résultats, si la RAAL a mis un peu de temps à trouver son rythme de croisière, et aurait probablement aimé proposer un peu plus de spectacle à son public lors de l'inauguration de l'Easi Arena, elle n'a pas à son actif de vraie contre-performance.

Les Loups ne se sont mesurés qu'à des équipes d'un calibre correct, battant la seule équipe amateure affrontée (2-4 contre la RUTB), et ne prenant jamais le bouillon - même s'ils n'ont battu ni Malines (1-0), ni La Gantoise (1-1).

Zulte Waregem, par contre, a vécu une préparation plus mouvementée : il y a eu des victoires de prestige (contre l'AZ Alkmaar, contre l'AEK Athènes, contre l'Antwerp) mais aussi des déceptions, comme ce partage contre l'Olympic et surtout, récemment, une gifle contre le Stade de Reims (5-2). En réalité, Zulte s'est assigné un programme chargé et difficile, et l'a assez bien géré... mais ce dernier résultat fait mal.

Alors, lequel des deux promus est le plus prêt à commencer la saison ? Difficile de trancher : en termes de noyau, la RAAL a une longueur d'avance, et pas une petite. Mais les Loups ont encore deux matchs de préparation au programme, et seront à la recherche d'un résultat référence, là où Zulte a déjà chargé la mule et soufflé le chaud et le froid...