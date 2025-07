Un Belge prêt à quitter l'Ajax ? Son avenir s'annonce incertain

Mika Godts vers la Turquie ? L'ailier belge de l'Ajax figurerait sur la liste de Besiktas qui se serait renseigné.

Besiktas affiche de grandes ambitions dans ce mercato. Le club turc veut renforcer son attaque. Mika Godts correspondrait au profil recherché, un ailier jeune et créatif pour dynamiser l’attaque.

On ne sait pas vraiment quelle est la position de l’Ajax face à l’intérêt de Besiktas. Le club d'Amsterdam fait attention avec ses jeunes et Godts est considéré comme talentueux et technique.

Un départ reste possible. L’Ajax prépare ses ailes avec Raúl Moro. Ça pourrait ouvrir la porte à un transfert, mais seulement si les conditions sont bonnes.

Godts est sous contrat avec l’Ajax jusqu’à mi-2027. Le club est en position de force et ne discutera que s’il reçoit une offre sérieuse. Est-ce que Besiktas est prêt à mettre la somme demandée pour le Belge de 20 ans ? Pas sûr.

Si Besiktas insiste, l’Ajax devra décider : le vendre ou compter sur lui la saison prochaine.