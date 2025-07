"Il aurait mérité un Soulier d'or chez nous" : Pierre François rend hommage à une icône de Pro League

Pierre François rend hommage à Dieumerci Mbokani, joueur qu'il décrit comme exceptionnel. Il revient sur ses qualités et sur un souvenir marquant de son passage à Liège.

Dieumerci Mbokani a décidé de raccrocher les crampons. À 39 ans, l’attaquant congolais met fin à une carrière marquée par des buts mémorables. Icône de la Pro League, il a marqué de son empreinte notre championnat.

Il a fait vibrer les stades belges, surtout sous les couleurs du Standard de Liège et Anderlecht. Ses qualités techniques, sa puissance et son sens du but ont fait de lui un cauchemar pour les défenseurs.

Pierre François, directeur général du Standard en 2007, lui a rendu hommage dans les colonnes du journal Le Soir. "On parle d’un joueur d’exception que le Standard a pu aligner durant plusieurs années."

Il a salué sa capacité à garder le ballon et son flair devant le but. "Il aurait mérité un Soulier d’or chez nous", confie-t-il. Il se souvient d’un geste touchant au moment du départ de Mbokani à Monaco.

"Il est venu m’offrir une bouteille pour me remercier des amendes que je lui avais infligées. Il m’a dit que ça l’avait aidé à grandir."