60 millions d'euros ? La Gantoise pourrait encaisser gros grâce au transfert de son ex-Diable Rouge

Malick Fofana est cité de partout pendant ce mercato. Liverpool s'intéresse à son profil, mais le prix demandé par Lyon pose problème.

Son nom circule depuis un moment dans les médias français et ses belles performances en font un profil très recherché. Malick Fofana avait quitté La Gantoise pour l’Olympique Lyonnais en janvier 2024. Ce transfert avait rapporté un montant record d’environ 20 millions d’euros au club belge.

Lors de ses premiers mois à Lyon, Fofana s’est révélé. Il a joué plus de quarante matchs, marqué onze buts et délivré six passes décisives. Il est devenu un titulaire important et l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1.

Lyon a des problèmes financiers et doit vendre. Pas à n’importe quel prix : bien qu’intéressé, Marseille n’avait pas le budget pour le recruter.

Des grands clubs en Angleterre, en Allemagne et en Italie suivent l’ailier. Sa valeur atteindrait désormais près de 60 millions d’euros, ce qui donne à Lyon un net avantage pour négocier.

Le jackpot pour son club formateur

Formé à La Gantoise et international belge, il confirme son talent au plus haut niveau. Une future grosse vente pourrait offrir un joli bonus à son ancien club, grâce à un pourcentage de 20 % sur la plus-value.