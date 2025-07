C'est signé ! Johan Bakayoko quitte les Pays-Bas pour une nouvelle aventure

Johan Bakayoko se dirige vers le RB Leipzig après un accord conclu entre toutes les parties. Le transfert est estimé à 22 millions d’euros, avec des bonus en prime. Le Bayer Leverkusen s'est fait devancer dans l'opération.

Selon Plettigoal, information confirmée par Fabrizio Romano, il ne reste qu’une étape avant l’officialisation : la visite médicale. Un dernier feu vert avant de s'engager dans le championnat allemand pour 5 ans.

🚨🔴⚪️ Johan Bakayoko to RB Leipzig, here we go! Deal in place for the winger to leave PSV Eindhoven and join Leipzig.



Agreement on €22m package with PSV and player authorized for medical tests.



RB Leipzig have already agreed also on add-ons details, as @plettigoal reports. pic.twitter.com/VkEsM5V729