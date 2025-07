Gros coup du Club de Bruges : une prolongation importante officialisée

Le Club de Bruges prépare la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Les supporters espèrent revivre des soirées magiques et voir leur équipe dominer en championnat.

Le Club a choisi de miser sur la stabilité et la confiance. Christos Tzolis vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Une décision qui confirme son importance dans le projet brugeois.

Here we go. CT 𝟐𝟎𝟐𝟗 🇬🇷✨