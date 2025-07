Le vestiaire du Real Madrid au bord de l'implosion : une guerre froide entre superstars ?

Le vestiaire du Real Madrid serait au bord du gouffre. Vinicius Jr et Kylian Mbappé ne s'entendraient pas aussi bien qu'on le croyait.

La prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid agace de plus en plus la direction. Alors que tout semblait réglé depuis des mois, les négociations traînent et la patience des dirigeants madrilènes s'effrite.

Mais ce n’est pas le seul point de friction. Selon El Chiringuito de Jugones, l’entourage de Vinicius réclame un traitement XXL pour le Brésilien. Ils souhaiteraient même qu’il gagne plus que Kylian Mbappé.

Une exigence jugée démesurée par la direction madrilène. Toujours d’après El Chiringuito, le club n’a aucune intention de s’aligner sur ces montants. Pour les dirigeants, Vinicius reste important, mais Mbappé est vu comme la vraie star.

Le Real Madrid, qui a l’habitude de verrouiller ses cadres, se retrouve face à une situation délicate. Il faudra trouver un compromis pour calmer le jeu.

Pour Vinicius, l’enjeu est de trouver rapidement un terrain d’entente, sous peine de déclencher un feuilleton qui pourrait déstabiliser le Real Madrid.