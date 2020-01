Samir Nasri a repris l'entraînement avec Anderlecht : "Ça fait du bien"

Le Français a dû prendre son mal en patience, mais il a profité du premier jour de stage pour retrouver les joies de l'entraînement collectif.

C’était l’une des bonnes nouvelles mauves du jour à San Pedro del Pinatar, où Anderlecht a débuté son stage hivernal : Samir Nasri a pu s’entraîner et est totalement remis de la blessure qui l’a tenu écarté des terrains pendant plus de trois mois.

"Je me sens de nouveau très bie", confie-t-il sur le site web de son club. "C’était déjà assez long comme ça et ça me fait le plus grand bien de m’entraîner aussi intensément avec le groupe", ajoute Samir Nasri.

Attendu pour encadrer le très jeune noyau anderlechtois, Samir Nasri n’a pas vraiment pu apporter son expérience lors du premier tour. Il n’a participé qu’à sept rencontres (447 minutes de jeu pour un but) et il espère désormais voir sa carrière anderlechtoise réellement décoller en début d’année 2020.