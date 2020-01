Hannes Wolf : "La Terre ne s'arrêtera pas de tourner si nous n'accèdons pas aux PO1"

2019 a été une année à deux visages pour Genk. L'euphorie et l'ambition du titre national a laissé place à l'amertume et à la déception. Un changement d'entraîneur et une campagne européenne décevante plus tard, le Racing espère se reprendre en 2020.

"Le top-6 est notre grand objectif, mais nous travaillons aussi en prévision du long terme", déclarait à ce propos l'entraîneur du Racing Hannes Wolf au micro de Sporza. Avec des rencontres face à Zulte Waregem, Gand, Charleroi, l'Antwerp, le Standard, Courtrai, le Club de Bruges, Ostende et Malines, le programme s'annonce chargé : "Ce sera un gros challenge mais pas impossible d'accrocher le Top-6. Nous ferons tout pour rendre la tâche de nos adversaires compliquée quand ils joueront contre nous." "Au final, la terre ne s'arrêtera pas de tourner si nous n'arrivons pas en PO1, car nous voulons également nous améliorer et travailler sur le long terme. Un club comme Genk ne peut pas rater les PO1 car le football professionnel est une affaire de résultats. Mais il y a plus que cela car nous voulons développer nos jeunes talents, sans nous cacher derrière l'excuse de la formation pour justifier des résultats."