Un renfort estival qui n'a pas convaincu au Standard: "Il peut partir"

Il aurait pu prendre la succession de Guillermo Ochoa, il risque de sortir par la petite porte.

Vanja Milinkovic-Savic - Standard de Liège, clap de fin? Déjà? Prêté par le Torino jusqu'à la fin de la saison, le gardien serbe ne fera pas de vieux jours en bord de Meuse. Devancé dès le début de saison par Arnaud Bodart dans la hiérarchie des derniers remparts liégeois, Vanja Milinkovic-Savic n'a jamais convaincu au Standard.

Signal de plus à son attention: c'est Jean-François Gillet qui a occupé la place entre les perches en seconde période, contre Dortmund, mardi après-midi. "On le loue à Torino et on ne l'achètera pas en fin de saison. Il le sait", confie Michel Preud'homme au Laatste Nieuws. "S'il trouve une solution, il peut partir", conclut le coach liégeois.