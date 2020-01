Hormis pour un poste, le Standard ne va pas connaître un mercato agité

C'est en tout cas ce qu'annonce le directeur général du club liégeois, Alexandre Grosjean.

Interviewé par la RTBF durant le stage hivernal, Grosjean a annoncé un mercato des plus calmes : "Le noyau que nous avons actuellement est optimal. On verra le 31 janvier avec quelle équipe on pourra aborder cette deuxième partie de saison. On est confiant. On a fait en sorte de pouvoir conserver les joueurs qu'on voulait conserver. Normalement il ne devrait pas y avoir de "transfert panique". Ce n'est plus du tout dans l'ADN du Standard".

La vente de Renaud Emond n'y changera rien : "On a effectivement vendu Renaud Emond. Je vous rappelle qu'il reste trois attaquants dans le noyau. Je ne pense pas qu'il y a besoin de rajouter de joueur. Les attaquants que nous avons aujourd'hui n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer comme ils le pouvaient. On a donc les armes qu'il faut pour terminer la saison. Il ne nous reste plus qu'une compétition à jouer".

Mais Alexandre Grosjean a tout de même reconnu que le Standard était à la recherche d'un milieu de terrain, pour soulager Bastien et Cimirot de temps en temps : "Il y a toujours un poste où nous cherchons à nous renforcer. C'est celui de numéro 6 ou 8. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'on va connaître un mercato agité."