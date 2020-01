" On a bien aidé Lokeren "

En cas de succès, Virton revenait à la hauteur du Beerschot au classement de la 2e tranche. C'est manqué mais rien n'est perdu. Les Gaumais ont buté sur des Lokerenois réalistes à souhait

Premier match de l’année et… première défaite du successeur de Dino Toppmöller à la tête de l’Excelsior Virton battu de manière imméritée par Lokeren. Les Gaumais comptent trois points de retard sur le Beerschot lequel comptabilise 12 unités et continue à occuper le leadership dans la course au gain de la 2e tranche. « Avons-nous eu un blocage ? Les garçons étaient-ils inhibés par la perspective d’être premiers ? Je ne sais pas. Nous aurions pu mieux faire lors des quarante-cinq minutes initiales », assure le T1. « On a fameusement aidé notre adversaire à marquer. Sur le 0-1, le marquage est lâche. Sur le 0-2, il y a une faute d’inattention qui se paye cash. »

Menés 2-0 et dos au mur, les Luxembourgeois ont dominé de la tête et des épaules le deuxième acte. Pour rien. Les Couturier, Sylla, Claes ont eu la malchance de trouver sur leur route un gardien waaslandien, Théo Defourny, en état de grâce. « Il a eu son moment de gloire », admet Christian Bracconi. « Dès la reprise et suite à un remaniement tactique en milieu de terrain, on a su enchaîner. On a provoqué, ont écarté le jeu, on a centré et on a eu des occasions pour marquer. Je ne peux passe contenter de cela. Le but du 1-2 est trop tardif. Je n’ai rien à reprocher aux garçons. Lokeren a eu un maximum de réussite et de chance. » Virton doit relever la tête à Roulers samedi prochain. C'est impératif pour continuer à jouer un rôle en vue. " Sept équipes se tiennent en trois points pour la tranche. C'est bien pour le spectacle et pour le football. " Dont acte.