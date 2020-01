Lamkel Zé dit être traité injustement : "On dirait que je suis en prison"

Après son carton rouge lors d'un match amical à Algorfa, il a reçu de nombreuses critiques de la part de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Son compte Instagram est le moyen de communication préféré du Camerounais. Il s'en est pris aux médias après les nouvelles critiques.

"Du 1er janvier au 31 décembre, c'est Lamkel Zé ceci, Lamkel Zé cela", écrit-il. "On dirait que je suis en prison. Quand je quitterai la Belgique pour un autre club, de quoi parleront-ils?"

"J'adore le football. Je suis très content d'être à l'Antwerp. Je rigole et je m'en fous des médias. Maintenant, vous savez. Le plus important pour moi actuellement c'est la football, ma famille et mes amis."

Après cela, il souhaite à tous une bonne année. "Et venez à l'Antwerp si vous voulez parler de football. Je ne mourrai jamais, je suis un vrai lion."