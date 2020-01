La subtile idée de l'UEFA pour finalement intégrer Ronaldo dans son onze de l'année

En attaque, Lionel Messi, Sadio Mané et Robert Lewandowski ont tous obtenu plus de votes des internautes que Cristiano Ronaldo. Ne voulant pas faire d'affront au joueur de la Juventus, l'UEFA a dès lors repensé son schéma tactique.

Elle est passée du classique 4-4-2 à un 4-2-4 qui permettait d'inclure plus d'attaquants, dévoile le Daily Mail. De cette façon, N'golo Kanté a perdu sa place au profit du Portugais, pour donner le XI de l'année suivant :

UEFA's Fans' Team of the Year of 2019 has been announced:



GK: Alisson

RB: Alexander-Arnold

CB: De Ligt

CB: Van Dijk

LB: Robertson

CM: De Jong

CM: De Bruyne

No.10: Messi

RW: Ronaldo

ST: Lewandowski

LW: Mané pic.twitter.com/QWRXTNIhWP