Semaines infernales et rencontre capitale pour le Essevée

Coupe de Belgique et playoffs 1: le Essevée va devoir jongler avec ses ambitions en ce début d'année.

On a déjà beaucoup évoqué le calendrier, particulièrement corsé de Charleroi, mais Zulte Waregem est également bien servi. Genk, dimanche soir, le Club de Bruges en semaine (demi-finale aller de la Coupe) l'Antwerp le week-end prochain, puis Bruges encore (le retour) et Charleroi: le Essevée va sans doute jouer sa saison dans les deux prochaines semaines.

Et Francky Dury en est conscient: "Le match contre Genk sera une rencontre clé de la saison", insiste le T1 du Essevée. Septièmes de Pro League à neuf journée de la fin, les Flandriens pourraient faire coup double samedi soir: rejoindre Malines à la sixième place et donner un sérieux coup au moral des Limbourgeois.

D'autant plus devant leur public. "Si on veut pouvoir se battre pour des trophées et le top 6, nous devons renforcer notre identité à la maison", ajoute encore Francky Dury avant ce duel capital.