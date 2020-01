Yadi Bangoura reste humble malgré les buts empilés : "J'essaie de faire juste mon maximum"

Le buteur du matricule 4 a encore frappé ce dimanche après-midi à Rocourt. Un doublé qui a permis aux siens de s'imposer contre la Louvière Centre (2-1) lors de la 18ème journée de D1 Amateurs.

Le FC Liège a pris la mesure de la Louvière Centre grâce à un doublé de Yadi Bangoura. Le buteur âgé de 23 ans n'arrête pas d'empiler les buts sous la tunique des Sang et Marine cette saison, 13 réalisations en 18 rencontres. L'avant-centre a d'ailleurs pris ses responsabilités en tirant le penalty. "Je n'étais pas dans mon match en première période, j'avais besoin de confiance. Alors je suis allé chercher le ballon pour transformer l'essai. Je me sentais mieux, puis un superbe assist sur le second but où je n'ai plus qu'à mettre la tête. Ce six sur six nous fait du bien. Il faut continuer sur cette lancée", confie Yadi Bangoura à l'issue de la rencontre.

Le meilleur buteur du matricule 4 souligne l'importance du groupe. "Toute l'équipe a bien travaillé. Je ne suis pas tout seul. Je suis juste là pour être efficace devant le but. J'essaie de faire juste mon maximum, je mouille le maillot pour l'équipe, le club et les supporters qui viennent. D'ailleurs le public a encore répondu présent ce dimanche en poussant l'équipe jusqu'au bout. Avec un tel douzième homme, nous devons tout gagner à la maison", avant de revenir sur le fait que la Louvière Centre soit allée saluer le public liégeois à l'issue de la rencontre. "Non, pas étonné. Nos supporters créent une telle ambiance. Ils sont précieux et très appréciés", a conclu Yadi Bangoura.