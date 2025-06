Le mercato a commencé il y a 15 jours, et ce club de Pro League pourrait déjà enregistrer sa... huitième recrue

Sauvé via les play-downs la saison dernière, STVV veut cette fois vivre un exercice plus tranquille et multiplie les mouvements sur le marché des transferts. Les Trudonnaires négocient avec une potentielle huitième recrue.

STVV a déjà réalisé pas moins de sept recrutements cet été, et un huitième devrait bientôt venir s’ajouter à la liste. Un nouveau dossier est en effet en cours de négociation. Saint-Trond en quête d'un huitième renfort Les Canaris s’intéresseraient sérieusement à Taiga Hata, un Japonais de 23 ans évoluant principalement comme latéral gauche, mais capable aussi d’évoluer au milieu de terrain. Ce profil correspond parfaitement aux besoins du club. Le jeune joueur s’est montré très actif ces dernières années au Japon et pourrait désormais franchir un cap dans sa carrière. Selon la presse japonaise et le journaliste Kazu Kakiuchi, un transfert pourrait arriver rapidement. Recruter un back gauche est essentiel à STVV Taiga Hata appartient actuellement au club de première division Shonan Bellmare, qui ne s’opposerait pas à un départ à condition que le prix soit satisfaisant. STVV est en quête urgente d’un latéral gauche, Juklerod n’ayant pas convaincu jusqu’à présent et Ryoya Ogawa ayant été vendu aux Kawashima Antlers. Dans les jours à venir, les Trudonnaires devraient en savoir plus sur la faisabilité de ce dossier.