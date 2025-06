C'est fait : Sebastiaan Bornauw va s'offrir un nouveau défi dans le but de revenir chez les Diables

Au début de la saison, Sebastiaan Bornauw occupait un rôle important à Wolfsburg, où il était nommé vice-capitaine et s'imposait comme titulaire indiscutable. Mais une série de blessures, couplée à un passage à vide, l’a progressivement écarté du onze de base, limitant son temps de jeu à seulement 15 rencontres officielles sur l’ensemble de la saison.

Cette baisse de régime fragilise également sa place chez les Diables Rouges : une fois encore, il n’a pas été repris par Rudi Garcia pour la dernière sélection. Dans ce contexte, un départ cet été semblait inévitable, à un an de la fin de son contrat.

Si Bornauw espérait un transfert vers la Premier League, c’est Hoffenheim qui a été le premier club à manifester un intérêt. Wolfsburg, de son côté, était disposé à faciliter son départ, même pour une somme modeste, mais ne souhaitait pas forcément renforcer un concurrent direct en Bundesliga.

La solution est finalement venue d’Angleterre. Leeds United, tout juste promu en Premier League après avoir remporté la Championship, a soumis une offre qui a fait l’unanimité. Selon Graham Smyth, journaliste suiveur de Leeds United pour le Yorkshire Evening Post, l’accord est d’ores et déjà conclu.

Sebastiaan Bornauw passera sa visite médicale ce lundi à Leeds, avant de signer un contrat de quatre ans. Le montant du transfert est estimé à six millions d’euros. De quoi le remettre dans les plans de Rudi Garcia avant la Coupe du monde ?

