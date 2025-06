Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le mercato a commencé il y a 15 jours, et ce club de Pro League pourrait déjà enregistrer sa... huitième recrue

Sauvé via les play-downs la saison dernière, STVV veut cette fois vivre un exercice plus tranquille et multiplie les mouvements sur le marché des transferts. Les Trudonnaires négocient avec une potentielle huitième recrue. (Lire la suite)