Le prochain à partir après Machida ? Une offre de 20 millions d'euros serait arrivée à l'Union

Championne de Belgique, l’Union Saint-Gilloise a remporté les trois grands trophées domestiques en un peu plus d'un an. Forte d’une nouvelle campagne européenne réussie, elle pourrait voir plusieurs cadres quitter le navire cet été. Koki Machida a déjà rejoint Hoffenheim contre cinq millions d’euros.

Si Promise David a récemment prolongé et restera au Parc Duden, l’avenir de son compère en attaque, Franjo Ivanovic, est bien plus incertain. Recruté pour 4 millions d’euros à Rijeka, l’attaquant croate a rapidement séduit plusieurs clubs européens.

L’Eintracht Francfort, à la recherche d’un remplaçant à Hugo Ekitike, l’a inscrit sur sa short-list. Mais selon les informations de Sébastien Vidal, rédacteur en chef du média français Weekend Sports, c’est le Sporting Portugal qui a pris les devants : le club lisboète aurait transmis ce dimanche une offre de 20 millions d’euros à l’Union.

Le Sporting, qui anticipe un départ de Viktor Gyökeres, cité avec insistance à Arsenal, espère faire d’Ivanovic son successeur à la pointe de l’attaque. Une proposition financièrement séduisante pour le club bruxellois, qui pourrait aussi inciter d’autres prétendants à se manifester rapidement.

Si le transfert se concrétise, Ivanovic pourrait devenir le coéquipier d'un certain Zeno Debast. Le Sporting, dernier champion du Portugal, jouera aussi la prochaine édition de la Ligue des Champions.

