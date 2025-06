Saint-Trond revit un scénario à la Lamkel Zé : un joueur pointé pour son manque de respect !

Le journal Het Belang van Limburg s'en prend violemment à Loïc Lapoussin, accusé de manquer de sérieux et de respect envers Saint-Trond.

À Saint-Trond, l'ambiance se tend alors que la saison va commencer. Les attentes sont simples : chaque joueur doit se montrer irréprochable et respecter le maillot. Pourtant, certains choix suscitent de vives critiques.

Le journal Het Belang van Limburg s'en prend à un joueur bien précis pour son attitude jugée honteuse. Loïc Lapoussin, arrivé en février depuis l’Union Saint-Gilloise, est critiqué pour son manque de sérieux à l’entraînement.

"Lapoussin ne fait même plus semblant. Il semble même se moquer de l’emblème du club, ce qui est inacceptable", écrit le journal. Des propos durs qui résonnent encore plus fort quand on voit le nombre de supporters venus soutenir les Canaries à Hasselt.

En parallèle, le journal souligne qu’il y a des doutes sur le niveau de certains nouveaux comme Matsuzawa. Mais il préfère "des Japonais qui se donnent à fond chaque jour pour Saint-Trond" plutôt qu’un Lapoussin qui "continue à tester les limites".

Saint-Trond devra vite décider : tolérer ces écarts ou défendre l’exigence et l’unité. Une décision attendue pour préserver le respect du blason et récompenser ceux qui s’investissent vraiment pour le club.