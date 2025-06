Bientôt une équipe belge à la Coupe du monde des clubs ? "Ils seraient capables de rivaliser"

La Coupe du monde des clubs est en cours, mais aucune équipe belge n'y participe. Roméo Lavia estime néanmoins que certains pensionnaires de Pro League auraient eu leur mot à dire dans la compétition.

La Coupe du monde des clubs bat son plein. Les premiers huitièmes de finale ont eu lieu, et Chelsea s’est notamment imposé face à Benfica (1-4). Les Blues affronteront Palmeiras en quart de finale.

Auckland City, un club amateur, a participé à cette édition. Le Club de Bruges, lui, aurait pu être de la partie : il ne lui a manqué que quelques places au coefficient UEFA pour prendre la place de Salzbourg. Diffuseur de la compétition, DAZN a interrogé Roméo Lavia, et lui a notamment demandé quel niveau un club belge pourrait atteindre dans ce tournoi.

"C’est difficile à dire", a répondu le Diable Rouge. "Nous avons des équipes compétitives en Belgique, donc je pense que celles qui viendraient ici seraient capables de rivaliser avec d’autres équipes", a-t-il estimé, sans s’avancer davantage.

Roméo Lavia veut enfin enchaîner avec Chelsea

Le milieu défensif a également évoqué la suite de sa carrière. Après deux saisons perturbées par les blessures, Lavia espère enfin pouvoir enchaîner les matchs avec Chelsea et les Diables Rouges. "Jouer, c’est la plus grande qualité qu’un footballeur puisse posséder. Et c’est quelque chose qui m’a manqué lors de mes deux premières saisons dans ce grand club."

"Après cela, nous voulons progresser collectivement. En termes de trophées, je ne veux pas trop me projeter. La qualification pour la Ligue des champions était un objectif, maintenant nous voulons viser plus haut", a-t-il conclu.