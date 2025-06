Officiel : nouveau changement d'air pour Paul-José Mpoku, qui quitte la Roumanie quatre mois après son arrivée

Un temps intéressé par le rachat du Standard, Paul-José Mpoku est à la recherche d'un nouveau club. Le Congolais quitte la Roumanie quatre mois seulement après son arrivée.

Dix clubs, dans sept pays différents : Paul-José Mpoku a beaucoup bourlingué au cours de sa carrière. Depuis son départ du Standard en 2020, le Congolais a porté les couleurs d’Al-Wahda, Konyaspor, Incheon United, puis de l’UTA Arad en Roumanie.

Ce dernier club, qu’il avait rejoint librement en février dernier après son passage en Corée du Sud, était dirigé par un certain Mircea Rednic, devenu entre-temps entraîneur du Standard en remplacement d’Ivan Leko.

Arrivé en fin de contrat, le joueur de 33 ans a annoncé son départ de l’UTA Arad ce 30 juin via ses réseaux sociaux. "La saison s’achève, tout comme mon aventure avec l’UTA Arad. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu cette année. Un chapitre se referme, un autre s’ouvre", a-t-il déclaré.

Un temps associé à un projet de rachat du Standard avec le fonds Worldgate Investment, Mpoku était sorti du silence en avril dernier, au moment où la holding SDL, créé par Giacomo Angelini, rachetait du club. Quelques jours plus tôt, il avait posté sur son compte X la célèbre vidéo de José Mourinho. "If I speak, I’m in big trouble".

De plus en plus impliqué dans le monde des affaires et intéressé également par le rachat du Toulouse FC avec le même fonds, Paul-José Mpoku pourrait toutefois ne pas avoir dit son dernier mot sur le terrain. Son avenir sportif reste pour l’instant incertain.