Transfert imminent ? Jashari prêt à partir après un accord personnel avec un grand club

Le Club de Bruges pourrait réaliser une belle opération cet été grâce à Ardon Jashari, même si le dossier reste compliqué. Mais avant tout, les Brugeois doivent être prêts à le laisser partir.

La cote de Jashari monte en flèche et l’AC Milan mène la course pour s’attirer ses services.

La semaine dernière, les Italiens se sont rendus à Bruxelles pour discuter avec Bruges, mais ils sont repartis avec un message clair indiquant que le milieu suisse n’était pas à vendre. Pourtant, tout reste possible si le prix demandé est jugé acceptable.

L'AC Milan a vu sa première offre refusée, mais ne baisse pas les bras. Selon l’expert en transferts Nicolo Schira, le club prépare une nouvelle proposition pour Jashari.

Du côté du joueur, tout est réglé. Le milieu aurait déjà trouvé un accord pour un contrat jusqu’en 2030. Après une saison à Bruges, Jashari insiste pour que ce transfert aboutisse.

