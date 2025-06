🎥 Il sait tout faire : De Bruyne s'éclate en vacances et dévoile ses talents cachés

Le moment le plus intense et stressant de l’été est passé pour Kevin De Bruyne, comme il le souhaitait. Le Diable Rouge tenait à finaliser son transfert avant de partir en vacances.

Le milieu de terrain a réussi son pari. Après avoir quitté Manchester City, De Bruyne a rapidement signé à Naples. Il pourra former un duo redoutable avec Romelu Lukaku la saison prochaine en Serie A.

En ce moment, De Bruyne profite pleinement de ses vacances. Il est actuellement en Afrique du Sud, où il semble passer un excellent séjour.

De belles images circulent sur les réseaux sociaux. On y voit KDB danser avec des habitants locaux dans une vidéo pleine de bonne humeur. Il en a aussi profité pour visiter une école.

Il a fêté ses 34 ans il y a quelques jours et célébré ses huit ans de mariage, de quoi rendre ce séjour encore plus spécial.

Kevin De Bruyne was in Mpumalanga earlier today.



He is currently in the country ūüáŅūüᶠpic.twitter.com/IUJpFLoQXJ