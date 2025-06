Il veut son argent : Divock Origi pose une condition claire pour quitter l'AC Milan

L'AC Milan cherche à se débarrasser de Divock Origi, qui gagne quatre millions d'euros par an sans jouer. Une rupture de contrat est envisagée, mais l'ancien Diable Rouge a posé une condition claire.

Lorsqu’il quitte Liverpool en 2022, Divock Origi part avec le statut de héros à Anfield, adulé par les supporters et apprécié de Jürgen Klopp. Mais malgré ses buts décisifs, l’attaquant belge manquait cruellement de temps de jeu. Son transfert vers l’AC Milan semblait alors être l’opportunité parfaite pour franchir un cap.

Mais rien ne s’est déroulé comme espéré. Sa première saison en Italie, malgré un temps de jeu plus conséquent qu’à Liverpool, se solde par un maigre bilan de deux buts en 36 rencontres. La suite est encore plus compliquée : prêté à Nottingham Forest, il y vit une saison ratée, avec un seul but inscrit en 22 apparitions.

Divock Origi demande 2 millions pour quitter l'AC Milan !

Par la suite, Origi a semblé accepter son rôle marginal. Placé dans le noyau B de l’AC Milan, parfois même contraint de s’entraîner seul, il n’a pas disputé la moindre minute lors de la dernière saison. Malgré un salaire confortable de quatre millions d'euros par an, il attend toujours une opportunité, sans pour autant vouloir renoncer prématurément à son contrat.

Des rumeurs l’ont parfois envoyé vers la MLS, l’Arabie Saoudite, ou plus discrètement vers la Belgique, mais Divock Origi reste sous contrat avec Milan jusqu’en 2026. Cela pourrait changer, puisque des discussions concernant une rupture de contrat ont lieu avec les Rossoneri.

Selon Daniele Longo, suiveur de l'AC Milan pour Calciomercato, Divock Origi n'y serait pas contraire, mais aurait posé une condition claire : il désire 50 % de son salaire restant, soit deux millions d'euros, en indemnité de départ. L'ancien Diable Rouge ne veut pas abandonner les millions qui lui étaient promis, mais semble tout de même prêt à retrouver un projet sportif dans lequel il pourra être impliqué.